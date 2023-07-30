Путін з'явився на публіці після атаки дронів на Москву: йому доповіли про неї

Кремлівський диктатор Путін взяв участь у параді військово-морського флоту Росії у Санкт-Петербурзі. Під час усього заходу він виглядав сумним і напруженим. Усе тому, що йому уже доповіли про нічні влучання у Москві.

Путін разом з міністром оборони Сергієм Шойгу і командувачем вмф країни-агресора адміралом Миколою Євменовим покатався на катері повз кораблі на Неві.

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Цікаво, що парадний лад в акваторії Неви очолює гарматний вітрильний лінійний корабель з примітною назвою "Полтава".

Путін з'явився на параді після нічної "бавовни" у Москві: відео

У своїй промові Путін заявив, що основне призначення флоту – це захист Батьківщини, тому Росія продовжує нарощувати його міць. За його словами, в цьому році російський флот поповнили 30 кораблів різного класу.

"Патріотизм в основі флотської культури допомагає виконувати завдання та викликає гордість за наш безстрашний флот", – зазначив Путін.

Не можна не зауважити сумний та напружений вигляд диктатора. ЗМІ пишуть, що загальна атмосфера урочистості також була не надто весела, усі присутні час від часу з насторогою поглядали у небо.



Можливо, замість Путіна на заході був двійник / Скриншот з відео

Також Путін "пішов у народ": потиснув руку багатодітному батькові з Магадана Вадиму Горєлову. Це наштовхує на думку про те, що в параді брав участь не сам Путін, а його двійник, адже зазвичай кремлівський диктатор тримається подалі від людей на заходах.

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Уночі у російській столиці стався вибух на території комплексу "Москва-Сіті". У міноборони країни заявили про атаку дронів – стверджують, що "відбили атаку". Однак, по фото та відео, які очевидці записали на місці події зрозуміло, що це таки був приліт.

Зауважимо, що у цій будівлі розташовані одразу три російських міністерства – міністерство цифрового розвитку, зв'язку і масових комунікацій Росії, мінекономрозвитку і мінпромторг. Після вибуху документацію відомств на вулиці виявили перехожі.