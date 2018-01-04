Путін продовжив заборону транзиту українських товарів через РФ
17:14, сьогодні 1742 Читать новость на русском
Президент Росії Володимир Путін ще на 6 місяців продовжив обмеження на транзит українських товарів територією Росії.
Відповідний указ було оприлюднено на Офіційному порталі правової інформації Росії.
Таким чином російський президент продовжив обмеження на міжнародні транзитні перевезення вантажів з України до Казахстану та Киргизії через територію Росії до 30 червня 2018 року.
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Нагадаємо, що заступник міністра інфраструктури з питань європейської інтеграції Віктор Довгань розповів, що трати через обмеження транзиту територією РФ складають понад мільярд доларів, це близько 2% ВВП.
Джерело: 24 Канал
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