У Путіна бідкаються через закриття каналів Медведчука

Кремль відреагував на закриття телеканалів ZIK, NewsOne і "112 Україна". У президента Росії Володимира Путіна просять допомоги міжнародних організацій.
Джерело 24 канал
У Путіна переконують, що закриття каналів нібито не відповідає міжнародним нормам. Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков російським ЗМІ.
До речі Тарас Козак – прихвостень Медведчука: біографія медіамагната під санкціями
Реакція Кремля
Пєсков бідкається, що Росія засуджує дії української влади. Прессекретар навіть закликав міжнародні організації звернути увагу на рішення щодо санкцій.
Що цьому передувало
- Рада національної безпеки та оборони застосувала персональні санкції проти соратника кума Путіна Віктора Медведчука – нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака. Президент Володимир Зеленський підписав відповідний указ.
- Санкції наклали на 5 років.
- Одразу після цього ZIK, NewsOne і "112 Україна" припинили своє мовлення.
- Українське суспільство та більшість політиків привітали таке рішення. Проти виступили тільки нардепи з ОПЗЖ.
- Зеленський наголосив, що Україна підтримує свободу слова, але не пропаганду. Тому президент подякував громадянам за підтримку рішення РНБО.
- До слова, санкції нібито наклали і на літаки Медведчука та Козака.
Санкції РНБО / Інфографіка 24 каналу