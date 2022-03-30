Путіна дезінформують про стан справ у війні, напруження з Шойгу росте, – розвідка США

У США вважають, що радники Володимира Путіна "дезінформують" його про те, наскільки погано російські військові діють в Україні і як санкції впливають на російську економіку.

Такі дані американська розвідка зробила з огляду на розсекречені дані. Там вважають, що старші радники бояться сказати Путіну правду.

До теми Українська агентура проникла у російське військове та політичне керівництво

Також там вважають, що Путін нібито справді не знав про те, що його збройні сили посилають призовників на війну в Україну, що "свідчить про порушення потоку точної інформації президенту Росії.

Ми вважаємо, що Путіна дезінформують його радники про те, як погано працюють російські збройні сили і як російська економіка страждає від санкцій, тому що його старші радники надто бояться сказати йому правду,

– заявив американський чиновник.

Між Путіним та Міноборони виникла напруга

Також США має інформацію, яка вказує на те, що Путіну стало відомо про дезінформацію. І це нібито призвело до розколу між Путіним і його вищим керівництвом у сфері оборони.

У нас є інформація, що Путін відчув себе введеним в оману російськими військовими. Наразі між Путіним та (Міністерством оборони) існує постійна напруженість, пов'язана з недовірою Путіна до керівництва Міноборони,

– сказав представник США.

Тим часом російські солдати ґвалтують неповнолітніх та їдять собак: слухайте перехоплену розмову СБУ