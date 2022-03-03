Путіна доб'є спроба мобілізації, – Арестович

Олексій Арестович переконаний, що спроба мобілізації в Росіє доб'є Путіна. Тоді агресору стане важче приховувати правду, а росіяни зрозуміють – справи кепські.

Тоді до росіян дійде, в чому річ. Зокрема, що мобілізація потрібна не просто так.

До речі Путін збожеволів чи деградує, або Чому Росія напала на Україну

Це буде кінець режиму, тому що будуть мобілізовані дуже погані військові,

– сказав Арестович.

Росіяни можуть повернути зброю проти Путіна

Він додав, що мобілізовані швидко здаватимуться в полон. Ба більше, Арестович припустив, що ці військові можуть повернути зброю в інший бік, тобто проти Путіна, та влаштувати пасивний бунт.

"Нікому не хочеться йти на війну. Тоді вони (росіяни – 24 канал) зрозуміють і про кадри і про все інше", – підсумував чиновник.



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