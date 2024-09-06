Росія в ізоляції: чи зможе Путін колись повернутися на міжнародну арену

Російського диктатора не чекають у жодній цивілізованій та демократичній країні. Час, коли Владімір Путін зустрічався зі світовими лідерами та виступав на міжнародних конференціях давно минув.

Навряд чи очільник Кремля колись зможе подолати міжнародну ізоляцію, в якій перебуває. Про це 24 Каналу розповів політолог Олександр Морозов, додавши, що причин для зміни ставлення до Росії немає.

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Що може змінити думку Заходу щодо Путіна

Кремль продовжує вести війну, тому наразі немає жодних передумов, щоб Путін міг повернутися до глобальної політики. Російський диктатор не відмовився від бажання захопити Україну та хоче нав'язати Заходу свої умови. Все це абсолютно нереалістичний сценарій.

До того ж міждержавні візити передбачають економічні, торговельні договори, підписання контрактів і взаємодію у різних сферах. Але зараз все, що робить Путін є токсичним. Цього всі уникають,

– зауважив політолог.

Можна припустити, що якщо ми побачимо намір Росії закінчувати війну, тоді, можливо, лідери різних країн погодяться відновити контакти. З'явиться хоча б предмет для переговорів. Поки цього немає.

У Путіна все вирішується на рівні чиновників, які переважно їздять країнами Глобального півдня для тіньових дій, налагодження певних постачань. Але це зовсім не рівень міждержавних домовленостей,

– додав Олександр Морозов.

Нагадаємо, що Путін 18 серпня здійснив робочий візит в Азербайджан. А після цього відвідав Монголію, де його мали заарештувати відповідно до рішення Міжнародного кримінального суду. Але цього не сталося, тому що Монголія має свої зобов'язання щодо Росії та Путіна.