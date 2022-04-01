У Путіна – інсульт, а в Росії хороше ППО, – Кім на 1 квітня пожартував про злободенне

Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім потролив росіян з нагоди Дня сміху, який відзначають 1-го квітня. Кім повідомив дві новини про окупантів, однак з яких має право на існування.

Одна з двох новин – правда

Одна з новин про здоров'я російського диктатора Володимира Путіна. У президента РФ начебто стався інсульт і від цього не врятували навіть ванни з екстракту рогів оленів.

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Як відомо, журналісти-розслідувачі опублікували інформацію про те, як Путін стежить за здоров'ям. Він возить за собою купку лікарів і цікавиться нетрадиційною медициною.

Інша новина, як розповів Кім, полягає в тому, що на російському кордоні начебто стоїть якісна протиповітряна оборона.

Хоча зранку 1-го квітня у прикордонному місті Бєлгород справжня паніка. Там сталася пожежа на нафтобазі, через що люди в істериці шукають пальне.

Добрий день, ми з України! Я забув, що сьогодні день дурня. Ось вам дві новини. Одна з них наче говорять, що правда. У Путіна інсульт і в росіян на кордоні хороша ППО й може ніхто не переживати,

– сказав Кім.

Відео звернення Кіма

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