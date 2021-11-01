У Путіна кажуть, що газовий контракт "Газпрому" з Молдовою – "взаємовигідний"
1 листопада 2021 , 13:33Читать новость на русском
Джерело:Інтерфакс
У Кремлі зазначили, що газовий контракт "Газпрому" з Молдовою взаємовигідний. Росія почала постачати газ до країни за новим контрактом з 1 листопада.
Мовиться про комерційні переговори. Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.
До теми Новий контракт: Росія почала постачати газ до Молдови
Речника Путіна запитали, наскільки відповідають інтересам Росії та Молдови домовленості про новий контракт.
Результат комерційних переговорів може бути лише взаємоприйнятним та взаємовигідним,
– сказав Пєсков.
Що відомо про газовий контракт
Молдова та Росія 29 жовтня підписали газовий договір на 5 років. Постачати блакитне паливо "Газпром" почав з 1 листопада. Цього місяця ціна російського газу для Молдови становитиме близько 450 доларів за 1 тисячу кубометрів.
Газова криза у Молдові: коротко
- Попередній договір Молдови з "Газпромом" діяв до 30 вересня.
- Газ коштував 220 – 230 доларів за тисячу кубометрів. Потім Росія підняла вартість до планки 790 доларів за тисячу кубометрів.
- У країні був дефіцит природного газу у сховищах. Тому парламент Молдови ввів у країні режим надзвичайного стану до 20 листопада.
- Потім влада Молдови поїхала у Росію домовлятися про газ.