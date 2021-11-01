У Путіна кажуть, що газовий контракт "Газпрому" з Молдовою – "взаємовигідний"

У Кремлі зазначили, що газовий контракт "Газпрому" з Молдовою взаємовигідний. Росія почала постачати газ до країни за новим контрактом з 1 листопада.

Мовиться про комерційні переговори. Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.

До теми Новий контракт: Росія почала постачати газ до Молдови

Речника Путіна запитали, наскільки відповідають інтересам Росії та Молдови домовленості про новий контракт.

Результат комерційних переговорів може бути лише взаємоприйнятним та взаємовигідним,

– сказав Пєсков.

Що відомо про газовий контракт

Молдова та Росія 29 жовтня підписали газовий договір на 5 років. Постачати блакитне паливо "Газпром" почав з 1 листопада. Цього місяця ціна російського газу для Молдови становитиме близько 450 доларів за 1 тисячу кубометрів.

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