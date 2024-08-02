Путіна ліквідувати дуже просто: хто має віддати такий наказ

Лідера палестинського угруповання ХАМАС Ісмаїла Ганію вбили у своїй резиденції в Тегерані. Чи можлива ліквідація російського диктатора та хто міг би віддати відповідний наказ – читайте в матеріалі.

Питання ліквідації Путіна цілком реально можна вирішити. Про це в етері 24 Каналу озвучив журналіст і ведучий каналу "Ходорковський Live" Сергій Асланян, зауваживши, що для цього лише потрібен наказ. Віддати його в Європі чи Україні може будь-хто. З його слів, спецслужби Франції, Великої Британії, США, Ізраїлю здатні розв'язувати такі питання.

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Путін досі живий, бо не було наказу його ліквідувати

Асланян впевнений, те, що російський диктатор досі живий, свідчить про відсутність наказу знищити його. Ба більше, на думку журналіста, з Путіним всі звикли домовлятися, адже той щедро платить. Йому не жаль витрачати російський бюджет і діяти не в інтересах своєї країни, а це вигідно іншим.

"Своїх Путін кидає завжди, а з іноземцями він доброзичливий, для них вигідні тарифи, угоди, схеми. От хоче хтось з ним торгувати наркотиками, зброєю, нафтою, газом? Будь ласка, Путін створить всі умови. Тому, як же можна ліквідовувати такого вигідного ділового партнера? А те, що він воює, проливається кров, є політичні в'язні, на те особливої уваги не звертають", – озвучив Асланян.

Журналіст навів приклад ситуації з роботою американського бізнесу в Росії, який не припинив свою діяльність навіть на 3 рік повномасштабної війни Росії проти України.

США продовжують з Росією економічні відносини. КАМАЗи, які приїжджають в Україну вбивати українців, зроблені на елементній базі американських заводів, які досі працюють в Росії. США не вважає за потрібне зупинити це. Тому ніякого наказу вбивати Путіна не буде, бо він дуже вигідний союзник,

– зазначив Асланян.

Замовні вбивства маскуються як нещасні випадки

Журналіст розповів, що в реальності замовні вбивства частіше за все маскуються як нещасні випадки. І чим більше вони правдоподібні – тим вище професіоналізм спецслужб. Він навів приклад смерті принцеси Діани.

"Коли увесь світ знає, що леді Ді загинула внаслідок ДТП, це свідчить, що вдало спрацювала британська спецслужба. Коли британцям треба було розв'язувати питання щодо принцеси Діани, яка вийшла з-під контролю, вони на очах всього світу блискуче влаштували спецоперацію по нетверезому водінню на високій швидкості, тікаючи від папараці, яке спричинило ДТП з летальним наслідком", – підсумував Асланян.