У Путіна може бути спокуса пробити коридор, – Огризко закликав Захід не чекати

Володимир Путін 21 лютого заявив про визнання бойовиків, а також наказав висунути війська Росії на окупований Донбас. Є загроза, що Москва захоче пробити коридор до Криму.

Про це в ефірі 24 каналу сказав ексміністр закордонних справ Володимир Огризко. Він вважає, що позиція колективного Заходу щодо цинічних дій Росії наразі є неприйнятною.

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Саме на такі дії Заходу і розраховує Росія.

Огризко: Потрібні пекельні санкції

"Якщо обмежаться точковими санкціями проти ватажків збройних угруповань або осіб, пов'язаних з цими квазіутвореннями – це буде посміховисько і величезний програш Заходу", – зауважив Огризко.

Ексміністр висловив сподівання, що Захід перегляне свою позицію і застосує пекельні санкції.

В іншому разі ми спровокуємо Путіна на подальшу війну. Зараз він вийде своїми танками, артилерією, літаками на лінію розмежування. У нього з'явиться спокуса зробити стрибок до Криму, щоб пробити коридор – а далі можна думати про інші південні українські міста. Невже не зрозуміло, що це в його голові? Володимир Огризко Ексміністр закордонних справ

Він закликав Захід "прийняти таблетку, яка допоможе відкрити очі".

Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля й захищати нашу землю. А міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України, та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

Володимир Огризко про дії Росії: дивіться відео 24 каналу

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