У Путіна може бути спокуса пробити коридор, – Огризко закликав Захід не чекати
Володимир Путін 21 лютого заявив про визнання бойовиків, а також наказав висунути війська Росії на окупований Донбас. Є загроза, що Москва захоче пробити коридор до Криму.
Про це в ефірі 24 каналу сказав ексміністр закордонних справ Володимир Огризко. Він вважає, що позиція колективного Заходу щодо цинічних дій Росії наразі є неприйнятною.
До теми Путін оголосив про "визнання" незалежності бойовиків Донбасу
Саме на такі дії Заходу і розраховує Росія.
Огризко: Потрібні пекельні санкції
"Якщо обмежаться точковими санкціями проти ватажків збройних угруповань або осіб, пов'язаних з цими квазіутвореннями – це буде посміховисько і величезний програш Заходу", – зауважив Огризко.
Ексміністр висловив сподівання, що Захід перегляне свою позицію і застосує пекельні санкції.
В іншому разі ми спровокуємо Путіна на подальшу війну. Зараз він вийде своїми танками, артилерією, літаками на лінію розмежування. У нього з'явиться спокуса зробити стрибок до Криму, щоб пробити коридор – а далі можна думати про інші південні українські міста. Невже не зрозуміло, що це в його голові?
Він закликав Захід "прийняти таблетку, яка допоможе відкрити очі".Зверніть увагу! Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля й захищати нашу землю. А міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України, та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.
Володимир Огризко про дії Росії: дивіться відео 24 каналу
Росія визнала бойовиків: головне
- Путін оголосив про визнання бойовиків на Донбасі 21 лютого. Він підписав договори про дружбу з ватажками своїх найманців.
- Світ масово засудив такий крок.
- Визнання бойовиків означає фактично вихід Кремля з мінських угод.
- Володимир Зеленський запевнив, що Україна нікого не боїться і готова відстояти свої кордони.