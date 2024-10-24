Ексглава Мі-6 припустив, хто може замінити Путіна після можливого перевороту

Складно сказати, що може статися після усунення диктатора Владіміра Путіна. Але навколо нього є впливові особи, тому хтось з них стане наступником.

Цілком імовірно, що цією людиною стане певна особа з "тусовки ФСБ", яка є дуже близькою до Путіна. Більше 24 Каналу розповів колишній очільник британської розвідки Мі-6 Річард Дірлав.

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Хто може замінити Путіна

На думку ексочільника Мі-6, якщо у Росії станеться заколот проти Владіміра Путіна, його наступником може стати колишній глава ФСБ Ніколай Патрушев.

Багато років тому я з ним мав справу. Він при владі вже давно,

– наголосив Дірлав.

Якщо в Росії відбудуться політичні зміни, вони залежатимуть від характеру ситуації – або якоїсь події всередині Кремля, або якихось дій за участі генштабу російської армії.

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Росію може чекати "палацовий переворот", де відбудеться зміна влади. Та навіть після усунення Путіна російська політика щодо війни в Україні може не змінитися.

Є частина людей, яка вважає, що ця війна настільки руйнівна для російського потенціалу в середньостроковій та довгостроковій перспективі, що має бути якийсь вихід з неї,

– констатував Річард Дірлав.

Нагадаємо, Владімір Путін цинічно заявив, що усі країни БРІКС націлені на те, щоб війна в Україні закінчилася мирним шляхом і якнайшвидше.