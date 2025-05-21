"Зупинити Путіна можна вже сьогодні": що для цього потрібно

Європа й Сполучені Штати можуть дуже легко зупинити Владіміра Путіна. Ба більше, вони знають, як це зробити – треба тиснути на його слабке місце.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів військовий експерт, співзасновник Консорціуму оборонної інформації Михайло Самусь. Він зазначив, що треба просто припинити можливість заробляти Росією гроші й на цьому все закінчиться – без грошей путінський режим не зможе попросту фізично наймати солдатів.

Актуально Україні та союзникам не сподобається, – Sky News про результати розмови Трампа з Путіним

Без чого Росія не зможе воювати

Військова машина, яка зараз існує в Росії, створена на європейських технологіях за європейські гроші. З 2010 року Європа передавала всі технології, які Москва просила. Rheinmetall збудував у Росії найсучасніший тренажерний комплекс, в який заходила російська бригада й готувалася відразу до завдань, які потім виконувала й на Донбасі, й в Криму, й вже під час повномасштабного наступу.

Зараз говорити про те, що припинення війни проти України ставить Європу в небезпеку – вибачте, а ви, де були з 2008 року, чому ви не дали Україні та Грузії вступити в НАТО,

– мовив Самусь.

Говорімо чесно, зараз усі країни разом мають готуватися до війни реально, а не просто на словах. Водночас новий склад Єврокомісії призначив лише у листопаді у 2024 році першого єврокомісара з питань оборони.

За словами співзасновника Консорціуму оборонної інформації, Путіна можна дуже легко зупинити і Європі, й Сполученим Штатам – треба вести ембарго на російську нафту й припинити торгівлю. Адже Європа дотепер закуповує російський газ й споживає російську нафту.

Ніяких тіньових флотів немає. Всі ці російські танкери видно. Треба припинити можливості Росії заробляти гроші, тому що та військова машина, яка напала на Україну, була вирощена за європейські гроші,

– додав Самусь.

Трамп теж знає як зупинити Путіна, однак у нього є в оточенні кілька груп: одні бізнесмени, які намагаються почати заробляти гроші на Росії, а є інші, які говорять Трампу, що треба добитися припинення активної військової діяльності Росії, тому що Москва це проксі Китаю.