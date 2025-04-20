Чи зможе Путін пережити ще один рік війни: ексглава МІ-6 оцінив ситуацію в Росії

Росія опинилася у скрутному становищі через ведення тривалої війни проти України. У Кремлі є ті, хто незадоволені становищем, до якого Владімір Путін довів Росію, однак поки невідомо, чи матиме це якісь наслідки для російського диктатора.

Колишній глава британської розвідки МІ-6 Річард Дірлав розповів 24 Каналу, що чим довше триває війна в Україні, тим більш нестабільною, напруженою та вразливою стає внутрішня ситуація в Росії. Мовиться про економічне, політичне та соціальне становище країни-агресорки.

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"З якої сторони не глянути, але війна, яку розпочала Росія, стала справжньою катастрофою для Кремля", – сказав він.

В оточенні Путіна є ті, хто проти війни

Річард Дірлав зауважив, що довкола Путіна, ймовірно, є люди із військового керівництва, які дуже стурбовані війною на території України. Російській армії з її величезними ресурсами вже понад 3 роки повномасштабного вторгнення не вдається перемогти ЗСУ.

І цього вже явно не станеться, адже росіяни дуже близькі до патової ситуації. Наше уявлення про те, чим була російська армія повністю змінене цією війною,

– підкреслив він.

Окупантам не вдалось досягти того, що багато хто міг би очікувати від спроможностей такої великої країни, як Росія. Колишній глава британської розвідки додав, що росіяни зазнали поразки у цьому.

Зазначимо, 19 квітня Путін оголосив про "великоднє перемир'я", однак російські обстріли не припинилися. Як пише The Washington Post, це був радше пропагандистський хід, спрямований на привернення уваги Дональда Трампа, а не реальна спроба зупинити вогонь. Експерти наголошують: така ініціатива не свідчить про щире прагнення Кремля до миру.