Якщо ми сьогодні не "каструємо" путіна, він завтра нападе на наших найкращих друзів, – Давидюк

путін начебто заявив про готовність до прямих переговорів із Володимиром Зеленським. Хоча українська сторона запевняла, що вони неможливі, поки війська агресора перебувають на нашій території.

Політолог Микола Давидюк вважає, що зустрічатися із кремлівським диктатором можна тоді, коли він готовий буде звільнити від своїх військ тимчасово окупований Крим та Донбас. У іншому випадку – російський глава лише піде далі. Про це він сказав в ефірі 24 каналу.

До речі путіна зробило президентом вміння бути слухняним, а далі просто пощастило, - психолог

За його словами, якщо путін і далі нав'язувати нам "денацифікацію", "демілітаризацію", другу державну мову чи іншу маячню – бачитись із ним немає сенсу.

Нам краще сьогодні займатись фронтом. Бити росіян там, знищувати їхні сили та отримувати перемоги. Це наше завдання, до якого ми йдемо,

– наголосив політолог.

Давидюк припустив й можливі сценарії, чого може захотіти путін у перемовинах, якщо ті таки відбудуть. Насамперед російський диктатор захоче:

зробити паузу припинити постріли, натомість щоб із росії зняли санкції.

Україна на таке точно не погодиться, переконаний політолог.

путіна потрібно "каструвати"

Насправді у Москві не захочуть ніяких реальних переговорів , поки росія не зазнає поразки. Про це 24 каналу розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. На його думку, якби у кремлі захотіли б переговорів, тоді вони могли б напряму звертатися до України, а не до інших країн.

"Ми хочемо зробити росію жебраком 21 століття. Щоб у неї не було змоги організовувати геноциди, займатись тероризмом та нападати на інші держави. Якщо ми сьогодні не поб'ємо й не "каструємо" путіна та росію, вони завтра нападуть на Польщу, на країни Балтії – на наших найкращих друзів", – переконаний Давидюк.

Далі, на думку експерта, він піде на Казахстан та Грузію. Тому це потрібно зупинити.

Давидюк про те, як путін став політичним овочем: дивіться відео

путін – лузер 21 століття

Раніше Давидюк розповідав, що путін розуміє, що програє у війні проти України. І хоч в Інститут вивчення війни наголошують, що путін досі хоче захопити Київ, він вважає, що цілі росії дещо змінилися, тому насправді у загарбника нічого не вдалося.

Політолог вважає, що нереально намагатися розібратися в голові шизофреніка та вибудувати якусь логічну лінію.

"путін – це найбільший лузер 21 століття, це людина, яка "ухайдокала" цілу федерацію. Йому дали росію, він і руки порізав, і федерацію розбив. Це дуже "великий" полководець", – заявив Давидюк.