Назріває політична криза, – політолог розкрив серйозні проблеми Путіна

Володимир Путін потонув у проблемах, які спричинила війна Росії проти України. Однак їх кількість продовжує невпинно збільшуватися.

Російський диктатор зробив ставку на військовий наступ, щоб за допомогою сили розв'язати свої проблеми, сказав 24 Каналу політолог та соціолог з Німеччини Ігор Ейдман. Проте це не збігається з інтересами верхівки, яка мріє про завершення війни.

Що задумали російські еліти?

У Путіна всюди проблеми: величезні борги у великих держкорпорацій Росії, закредитованість людей, дефіцит бюджету й головне – падіння цін на нафту.

Крім цього, можуть бути серйозні внутрішньополітичні проблеми, адже Путін у 2025 році профукав усі шанси, які давав йому Дональд Трамп – вийти з війни на вигідних для путінського режиму умовах. Такий сценарій російська верхівка сприймала реально, мовляв, можна піти на зустріч Трампу, заморозити бойові дії, отримати скасування санкцій тощо.

У Росії назріває внутрішньополітична криза, не тільки економічна,

– припустив Ейдман.

За його словами, інтереси Путіна не збігаються з інтересами верхівки, яка мріє про завершення війни. Вже навіть є людина, яку активно піарять, як реформатора та миротворця, щоб потім представити його Заходу – Дмитро Козак.

"Вже починається підготовка до постпутінського майбутнього. Але Путін цього, мабуть, просто не помічає", – додав політолог.

У якому становищі Путін зараз?