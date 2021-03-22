У Путіна не виключають можливість відключення Росії від SWIFT

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Москва допускає можливість відключення від SWIFT. Він наголосив, що ситуація у світовій політиці зобов'язує Росію брати до уваги "всі можливі загрози з боку Заходу".

Що заявив у Кремлі

Таке рішення Росія може схвалити через "наростальні санкції США". Про це речник Володимира Путіна розповів забороненим в Україні російським ЗМІ.

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Ми не можемо виключати жодну з потенційних загроз. Ви бачите, що санкційні устремління наших опонентів, особливо Сполучених Штатів Америки, тривають по наростаючій,

– наголосив Пєсков.

Він додав: "Дії ці носять необґрунтований і непередбачуваний характер. В цьому випадку така ситуація зобов'язує нас до того, щоб бути напоготові".

Позиція України

Раніше голова української делегації для участі у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук казав, що сам запропонує РНБО відключити Росію від міжнародної розрахункової системи. Все тому, що Кремль блокує план мирного врегулювання ситуації на Донбасі.