У Путіна закінчились варіанти дій в Україні, але здаватись він не хоче, – Bloomberg

Поразки окупаційної армії та шалені втрати спричинили те, що у кремлівського диктатора вже не залишилося варіантів дій в Україні. Однак здаватися Владімір Путін також не хоче.

Так вважають західні ЗМІ з огляду на останні події. Зокрема мова йде про заяву російського командування про вихід з правого берега Херсонщини та рішення диктатора не їхати на саміт "Великої двадцятки" в Індонезії.

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Путін не хоче миру

Те, що диктатор не бажає миру – річ очевидна. Однак його позиції стають все слабшими і слабшими, а будь-які спроби змінити ситуацію на свою користь – провалюються. Та про все по черзі.

Насамперед ЗМІ відзначили цікаву деталь – Путіна не було на доповіді командувача російськими військами Суровікіна, де той запропонував Шойгу відступати з правого берега Херсонщини. Тобто Кремль не хоче пов'язувати особисто Путіна з поразками на фронті. Та ще й яка поразка – росіянам вбивали в голову що Херсон нібито російське місто, а зараз ситуація виглядає так, що сама з Росія виходить з нього. Так, цей процес має чимало нюансів і військово-політичне керівництво країни наголошує на тому, що вірити ворогу не можна, то ж варто чекати новин від Генштабу.

Ще один цікавий момент – диктатор не поїде на саміт G20, який відбудеться 15 – 16 листопада на Балі. А причина проста – Путін боїться реакції світових лідерів на його візит та публічної критики.

Зокрема ЗМІ відзначають, що надією на "дипломатичне прикриття" для Кремля були Китай та Індія. Однак навіть там критикують Путіна. Наприклад, лідер Китаю Сі Цзіньпін у розмові з канцлером Німеччини Олафом Шольцом застеріг Росію від ядерної загрози. Водночас в Індії заявляють про невдоволення через продовольчу та енергетичну кризу на тлі війни.

Тим часом втрати росіян, за даними Генштабу ЗСУ, станом на 10 листопада становлять 78 690 осіб. Однак ЗМІ вважають, що Путін не бажає здаватися.

Попри те, що труднощі для Путіна зростають в Росії та закордоном, поки що немає жодних ознак того, що він готовий просити миру. Однак його поле для маневру все одно звужується,

– констатує Bloomberg.

Зверніть увагу! За даними Генштабу ЗСУ, протягом 10 листопада українські воїни звільнили 12 населених пунктів на Півдні. Бої та просування тривають на від напрямках фронту від Харківщини до Херсонщини та Миколаївщини. Повідомлень про звільнення населених пунктів стає все більше й більше.

Чекаємо офіційних повідомлень, віримо в захисників та захисниць і не забуваємо підтримувати українську армію!

Варто переглянути – яка ситуація на Півдні: дивіться відео