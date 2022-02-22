У Путіна не залишиться проблем, – журналіст сказав, чому Захід не введе одразу всі санкції

Кремль зіштовхнувся з серйозними санкціями після визнання бойовиків. Водночас Захід, ймовірно, поки що не застосовуватиме максимально жорсткі обмеження проти Росії.

Про це в ефір 24 каналу розповів журналіст Андрій Остальський. За його словами, логіка Заходу може бути такою: "Якщо ми витратимо одразу всі санкції, які приготували, то не залишиться дубинки, якою можна буде наказувати Росію за розширення агресії".

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Захід вдарив першою "легкою паличкою"

"Є навіть припущення, що якщо повністю зарядити санкції проти всіх банків, головних олігархів – то вже жодних проблем у Путіна не залишиться", – сказав Андрій Остальський.

Журналіст пояснив, що у разі введення проти Росії одразу всіх санкцій, глава Кремля може керуватися логікою "я все втратив, тож можу робити, що хочу".

Наразі Захід вдарив першою "легкою паличкою", сказав Остальский. Водночас прем'єр Великої Британії Борис Джонсон підкреслював, більш серйозний інструмент застосують, якщо агресія Росії розширюватиметься.

Можна сперечатися і казати: "Все вже відбулося, російські танки на українській території офіційно, тож треба вводити все". Але є і така логіка, що наразі потрібно щось притримати. Андрій Остальський Журналіст

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Санкції проти Росії: коротко