У Путіна немає опції "баби ще наражають", – Цимбалюк

Росіяни смертні і вони закінчуються, попри те, що вони крадуть, вбивають і знущаються. Варто розуміти, що ракетами війна не вирішиться – має крокувати російський солдат.

Таку тезу висловив журналіст Роман Цимбалюк у ефірі 24 каналу. Він також додав, що проти російського солдата в Україні налаштовані всі та все.

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Росіяни закінчуються, у Путіна немає опції "баби ще нарожають". Так, у нього є підтримка згідно соцопитувань, але далеко не всі готові їхати помирати в Україну. Одне, сказати: "Я підтримую Путіна", а зовсім інше – "Я їду на війну",

– стверджує жураліст.

На думку Цимбалюка, український солдат, хоч і підтримує Зеленського та дії армії, але він не помирає за президента, а гине за Україну. Це зовсім інша ідеологія і тому "праведна лють" є цілком обґрунтованою.

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