Повторює кінець СРСР: що задумав Путін щодо Росії

Російський диктатор Владімір Путін заявив, що оборонний комплекс треба розвивати так, щоб він виготовляв і цивільну продукцію. Таке вже було близько 40 років назад у Радянському Союзі.

Про це 24 Каналу сказав економіст Максим Блант, пояснивши, що тоді це називалося "конверсією". Він нагадав, що СРСР закінчував так само.

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Що задумав Путін щодо Росії

Так, був час, коли завдяки арабським країнам ціни на нафту були високі й Радянський Союз міг багато собі дозволити. Однак після того, як ціни почали падати з'ясувалося, що в СРСР суттєво переважає важке і середнє машинобудування, яке й відповідало за виробництво зброї. Водночас з рештою – справи були не дуже, зокрема з цивільними товарами.

Тоді й вирішили перепрофілювати оборонні підприємства на випуск цивільної продукції. Зараз у Росії складається така ж ситуація.

Дуже сильно та швидко зростає частка військово-промислового виробництва в загальній частці економіки. Це абсолютне повторення кінця Радянського Союзу, коли керівництво комуністичної партії було втягнуте в перегони озброєнь і всі ресурси були кинуті на це,

– пояснив економіст.

За його словами, залишилося дочекатися, коли арабським країнам набридне втрачати частку на ринку через те, що країни, де собівартість видобутку нафти вище, користуються скороченням видобутку нафти ОПЕК (організація країн – експортерів нафти – 24 Канал), й розв'яжуть таку ж нафтову війну, як у 1980-х роках.

З 2022 року російська влада витрачає усі гроші, які отримують та ще й залазить у борги. Стабільність економічної системи Росії різко знизилася, немає накопичення резервів і зростає держборг.

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