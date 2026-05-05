"Путін може зупинити війну, але є нюанс": адмірал Бауер відповів, чи є шанс на швидкий мир

Ситуація на фронті та всередині Росії складається так, що Володимир Путін має замислитися щодо закінчення війни в Україні. Однак на заваді цього можуть встати його особисті переконання.

Про це в рамках Київського безпекового форуму розповів 24 Каналу колишній голова Військового комітету НАТО, адмірал Роб Бауер, наголосивши, перед яким вибором нині стоїть Кремль. Також ексспецпредставник Трампа Кіт Келлог звернувся до росіян із закликом йти на переговори, адже їм не вдасться виграти війну в Україні і зрештою вони її програють.

Дивіться також Цинізм зашкалює: Росія оголосила "перемир'я" на 9 травня, але погрожує атаками по Києву

Чи готовий Путін зупинити війну?

Бауер зазначив, що стратегічно росіяни програли цю війну. Адже вони не досягли жодної зі своїх цілей – навіть не захопили Донецьку та Луганську області після 12 років війни. Тому це їхній стратегічний провал.

Росіяни на початку повномасштабної війни захопили багато території. Але українці потім повернули собі 50% цих територій. Я переконаний, якби ми у 2022 році надали Україні всі ті системи озброєння, які згодом були передані, то війна зараз перебувала б на зовсім іншому етапі,

– пояснив він.

Водночас росіяни, зі слів ексголови Військового комітету НАТО, зазнають вражаючих втрат – загалом йдеться понад 1 мільйон 200 тисяч вбитих або поранених солдатів. Кількість втрат на квадратний кілометр різко зросла, починаючи з 2024-го і продовжила збільшуватися у 2025 і 2026 роках.

"При цьому Україна і сьогодні продовжує забирати свої території та досягати успіху. Тож у багатьох аспектах росіяни не мають успіху, але, коли йдеться про втрати, яких вони зазнають, їхня готовність страждати також вражає. Однак все це має величезний вплив на російську економіку", – підкреслив Роб Бауер.

Зверніть увагу! Колишній спецпредставник США в Україні Курт Волкер наголосив, що за кілька місяців або до кінця 2026 року Володимир Путін може ухвалити рішення щодо перемир'я. Підштовхнуть його до таких кроків фінансові проблеми, стан армії та погіршення ситуації всередині країни. І якщо продовжиться тиск на російські фінанси та армію, то Кремлю доведеться замислитися не про війну в Україні, а про те, як не загнати Росію у ще глибшу кризу.

Росіяни, на його думку, фактично зруйнували свою економіку і переставили її на військові рейки. Вони виробляють більше, ніж їм потрібно для війни проти України. Тому вони відновлюють свої збройні сили, і це турбує НАТО.

При цьому Путін може зупинити війну, але є нюанс. Звичайно, я не експерт і ніколи не розмовляв з ним, але це, мабуть, не несумісне з його гордістю та уявленням про мужність. Також він досі може подавати цю війну і те, що відбувається, як успіх, оскільки повністю контролює інформаційний простір у Росії,

– пояснив він.

Крім того, є ще кілька моментів, як зауважив адмірал, що вказують на те, що Путін не зупинить війну. Навіть попри те, що російська військова економіка працює добре, якщо війна закінчиться, країна не матиме економіки, яка створює додану вартість.

Важливо. У Путіна може виникнути ще одна серйозна проблема. Як зазначає CNN, спираючись на дані європейської розвідки, у російських елітах, імовірно, зріє внутрішній переворот. З ним може бути пов'язаний ексміністр оборони Росії, а сьогодні секретар Ради безпеки Сергій Шойгу. Він і зараз продовжує впливати на ухвалення стратегічних рішень та функціонування військово-промислового комплексу Росії. Саме Шойгу може нести потенційний ризик для стабільності російської влади.

До того ж в Україні перебуває 700 тисяч російських солдатів, які по закінчені війни мають повернуться. І у Кремлі усвідомлюють, що вони створять багато проблем у Росії.

Які економічні проблеми спіткають Росію?

Ситуація в російській економіці дуже складна і це підтвердила голова російського Центробанку Ельвіра Набіулліна. Вона зазначила, що країна не має можливостей фінансувати економіку, як раніше. Оскільки, за її словами, наразі світові збереження для Росії недоступні, головним ресурсом для неї стають саме внутрішні. Тобто єдине джерело фінансування – це російські заощадження та, як наголосила Набіулліна, висока інфляція, високі процентні ставки.

Крім того, у Росії з'явився новий спосіб скорочення персоналу – "тихі звільнення". Працівників не звільняють офіційно, а через тиск створюють для них такі умови, що вони не мають іншого виходу, як звільнитися. Це дозволяє компаніям заощадити гроші, адже за умов офіційного скорочення працедавець має виплачувати компенсації. Також "тихе звільнення" зменшує, зокрема, юридичні ризики та репутаційні втрати.

Економіст Олег Гетман зазначив, що Росія могла впродовж місяця отримувати додаткові прибутки від продажу нафти на тлі ескалації на Близькому Сході. Також певний час вона продовжуватиме заробляти на цьому. Однак, враховуючи загальний дефіцит бюджету, зокрема у період з січня по березень 2026 року, який вже перевищив 4,5 трильйона рублів, це не покращить ситуацію у російській економіці.