Чи закінчиться війна в Україні, коли помре Путін: у Зеленського розставили крапки над "і"

У мережі нещодавно поширили інформацію щодо нібито "суттєвого погіршення здоров'я" Владіміра Путіна, що одразу спровокувало розмови щодо ймовірного швидкого закінчення війни проти України. Однак такі твердження є лише ілюзією.

Про це в ефірі телемарафону розповів радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк. Він зазначив, що війна не закінчиться після можливої смерті Путіна, інформує 24 Канал.

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Чи змінить ситуацію з війною смерть Путіна

Подоляк наголосив, що Путін є лише одним з елементів війни проти нашої держави. Однак в цілому російська еліта, спільноти, і сама ключова сутність країни-агресорки полягає в тому, щоб продовжувати цю війну.

Є позитив від того, що Путіна не буде. Зрозуміло, що це запустить певні процеси у самій Росії: політичні еліти вони будуть одне одного чубити, вбивати, конкурувати з владою як такою тощо,

– сказав радник голови ОП.

Він підкреслив, що це непогані процеси деструкції нинішньої російської держави. Проте він хоче, щоб українці не жили в ілюзіях, що після того, як з Путіним щось відбувається, це одразу призведе до фіналу війни.

"Це пришвидшить фінал війни справедливий, але ключовим елементом все ж є Україна", – сказав Подоляк.

Зокрема, він наголосив, що лише від нашої держави залежить, наскільки швидким буде закінчення цієї війни. Водночас він наголосив, що Україна поверне всі тимчасово окуповані території й вижене ворога з теренів нашої держави.

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