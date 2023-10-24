Чи закінчиться війна в Україні, коли помре Путін: у Зеленського розставили крапки над "і"
У мережі нещодавно поширили інформацію щодо нібито "суттєвого погіршення здоров'я" Владіміра Путіна, що одразу спровокувало розмови щодо ймовірного швидкого закінчення війни проти України. Однак такі твердження є лише ілюзією.
Про це в ефірі телемарафону розповів радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк. Він зазначив, що війна не закінчиться після можливої смерті Путіна, інформує 24 Канал.
Дивіться також Знаємо їхню тактику, – Подоляк розповів, як Україна підготувалась до ударів по енергетиці
Чи змінить ситуацію з війною смерть Путіна
Подоляк наголосив, що Путін є лише одним з елементів війни проти нашої держави. Однак в цілому російська еліта, спільноти, і сама ключова сутність країни-агресорки полягає в тому, щоб продовжувати цю війну.
Є позитив від того, що Путіна не буде. Зрозуміло, що це запустить певні процеси у самій Росії: політичні еліти вони будуть одне одного чубити, вбивати, конкурувати з владою як такою тощо,
– сказав радник голови ОП.
Він підкреслив, що це непогані процеси деструкції нинішньої російської держави. Проте він хоче, щоб українці не жили в ілюзіях, що після того, як з Путіним щось відбувається, це одразу призведе до фіналу війни.
"Це пришвидшить фінал війни справедливий, але ключовим елементом все ж є Україна", – сказав Подоляк.
Зокрема, він наголосив, що лише від нашої держави залежить, наскільки швидким буде закінчення цієї війни. Водночас він наголосив, що Україна поверне всі тимчасово окуповані території й вижене ворога з теренів нашої держави.
Що відомо про стан здоров'я Путіна
- Російські телеграм-канали опублікували у мережу інформацію, що Путін нібито ввечері 22 жовтня мав зупинку серця. Зокрема, там стверджували, що російського президента буцімто направили у реанімацію, а він "судомно згинався, лежачи на підлозі, закочувавши очі".
- Наразі у Кремлі не коментували цю інформацію щодо погіршення стану здоров'я Путіна. Мовчали також і російські пропагандисти, тому швидше за все, цей пост міг бути вкидом у мережу.
- Крім того, керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок сказав, що у Росії є "проєкт" про хворобу і смерть Путіна. Її мета – показати чому умовна "конструкція" диктатури, на яку спирається влада в Росії, в один момент зруйнувалася.