Лишився навіть паска: Путіна позбавили чорного поясу по тхеквондо

Володимира Путіна, який напав на Україну, позбавили почесного чорного поясу по тхеквондо. Міжнародна федерація тхеквондо рішуче засудила дії Росії.

Відповідну інформацію оприлюднили на сайті Міжнародної федерації тхеквондо. Рішення ухвалили 28 лютого.

Зауважте Конгрес США та адміністрація Байдена обговорили психічний стан Путіна

У Путіна забрали чорний пояс теквондо

Міжнародна федерація тхеквондо ухвалила рішення відкликати почесний чорний пояс 9-го дана, наданий президенту Росії Володимиру Путіну в листопаді 2013 року,

– мовиться у повідомленні.

Ба більше, федерація засудила жорстокі напади Росії на невинних людей в Україні, які суперечать баченню World Taekwondo "Світ дорожчий за тріумф" та цінностям світового тхеквондо щодо поваги та толерантності. Окрім цього:

на заходах під егідою федерації тхеквондо не використовуватимуться національні прапори та гімни Росії та Білорусі;

міжнародні змагання на території цих країн не проводитимуться.

Думки Міжнародної федерації з народом України, і ми сподіваємося на мирне та негайне завершення цієї війни,

– заявили там.

До речі, напередодні, 28 лютого конгрес США з адміністрацією президента Джозефа Байдена обговорювали психічний стан все ще президента Росії Володимира Путіна.

Зокрема через те, що він цинічно напав та вчиняє звірства в Україні, а також погрожує світу ядерною зброєю.



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