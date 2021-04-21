У Путіна розповіли, що вважають "червоними лініями" для Заходу

У Володимира Путіна розповіли, що саме вважають "червоними лініями", які не повинен переступати Захід. Це – втручання у внутрішні справи Росії, образи й утиски економічних інтересів.
Джерело:ТАСС
Про "червоні лінії" Росії в ефірі місцевих телеканалів розповів прессекретар глави держави-агресора Дмитро Пєсков.
Читайте також Путін у своєму зверненні говорив про Януковича і жодним словом не згадав Донбас
Російські "червоні лінії" для Заходу
Щодо "червоних ліній", то вони очевидні. Насамперед це наші національні інтереси, інтереси нашої безпеки зовнішньої, інтереси нашої безпеки внутрішньої з недопущення втручань когось ззовні – чи це наші вибори, чи інші внутрішньополітичні процеси,
– заявив Пєсков.
За його словами, до "червоних ліній" Путін відносить і недопущення образливого спілкування з Росією та утисків економічних інтересів.
Що про це говорив раніше Путін
- Під час щорічного послання до Федерального зібрання 21 квітня Володимир Путін заявив, що сподівається на те, що "нікому не спаде на думку перетнути щодо Росії "червону межу".
- А де вона проходитиме, визначить сам Кремль.
- Крім того, російський лідер порівняв Захід із негативними героями роману "Книга джунглів" – Шерханом і Табакі.