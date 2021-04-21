У Путіна розповіли, що вважають "червоними лініями" для Заходу

У Володимира Путіна розповіли, що саме вважають "червоними лініями", які не повинен переступати Захід. Це – втручання у внутрішні справи Росії, образи й утиски економічних інтересів.

Про "червоні лінії" Росії в ефірі місцевих телеканалів розповів прессекретар глави держави-агресора Дмитро Пєсков.

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Російські "червоні лінії" для Заходу

Щодо "червоних ліній", то вони очевидні. Насамперед це наші національні інтереси, інтереси нашої безпеки зовнішньої, інтереси нашої безпеки внутрішньої з недопущення втручань когось ззовні – чи це наші вибори, чи інші внутрішньополітичні процеси,

– заявив Пєсков.

За його словами, до "червоних ліній" Путін відносить і недопущення образливого спілкування з Росією та утисків економічних інтересів.

Що про це говорив раніше Путін