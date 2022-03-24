В Путіна ще є запас міцності та часу, – радник глави МВС

Російському президенту не вдається здійснити свої плани. Однак Володимир Путін ухвалив рішення, що може довго чекати.

Попри збитки, запас міцності у глави Кремля доволі великий. Про це в ефірі 24 каналу сказав радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

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Російський президент чекатиме

За тиждень фонд національного добробуту "схудне" на 20 мільярдів доларів. Однак там залишаються ще 140 мільярдів доларів.

"В нього (Путіна – 24 канал) є запас міцності і часу", – наголосив Денисенко.

Що дає Путіну час

Фонд національного добробуту Росії – це зокрема частина механізму виплат росіянам пенсії на тривалу перспективу.

За словами радника глави МВС, російське суспільство загалом розкололося на умовно:

30% – проти війни;

30% – за будь-яких обставин підтримуватимуть війну та Путіна;

30% – не знають, яку зараз сторону їм обрати.

"Це дає Путіну певний час. Він гратиме на тактику продовження знищення міст", – сказав Денисенко.

Денисенко розповів про запаси міцності Путіна: дивіться відео