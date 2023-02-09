У Путіна стався черговий напад маразму: каже, що "не починав бойових дій"

Кремлівський диктатор Владімір Путін вкотре пробив дно. Цього разу очільник Кремля заявив, що нібито Росія не починала жодних бойових дій, а "хоче їх завершити".

Нову заяву Путіна активно цитують російські ЗМІ, повідомляє 24 Канал. Кремлівський диктатор знову вирішив провести "урок історії".

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Владімір Путін заявив, що бойові дії почалися в Україні в 2014 році з "державного перевороту" – так диктатор називає Революцію Гідності. Потім, за його словами, почалися "події в Криму". Здається, у Путіна проблеми з пам'яттю, адже ці "події" пов'язані з так званими "зеленими чоловічками", які почали захоплення півострова, що призвело до його окупації.

Початок "бурхливої діяльності" бойовиків на Донеччині та Луганщині Путін також називає "подіями" на Донбасі й цинічно переконує, що війну на Сході почала нібито саме Україна. Здається, кремлівський диктатор далі хоче переконувати, що до 2022 року нібито Росія була не причетною до війни, однак уже весь світ впевнений у протилежному.

8 лютого в Гаазі на брифінгу Спеціальної слідчої групи у справі про збиття літака MH17 у небі над Донецькою областю в липні 2014 року були оприлюднені записи розмови Путіна з одним із ватажків бойовиків Ігорьом Плотницьким. Ці записи доводять безпосередній контроль Путіна над бойовиками. Крім того, за даними слідства, рішення про надання зброї терористам також ухвалював особисто Путін, зокрема й щодо ЗРК "Бук", з якого бойовики й збили літак.

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