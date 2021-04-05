Путіна треба примушувати, а не закликати, – Огризко про переговори з Росією

Україна проведе зустріч з Німеччиною та Францією без участі Росії. Такий формат має спонукати нашу країну до проактивної позиції, адже лише завдяки наступальній позиції перемовини будуть результативними. Інакше це все буде безрезультативно. Таку думку висловив колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко.

Інакше це все буде безрезультативно. Таку думку висловив колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко.

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Закликати Путіна – все одно, що закликати вовка їсти траву, – Огризко

Ексочільник МЗС вважає, що Німеччина і Франція справді мають величезний вплив на Росію. Але закликати очільника Кремля – це як закликати вовка їсти траву.

Не можна вимагати закликами від Путіна змінити свою позицію. Аби щось сталося, до цього треба примушувати,

– підкреслив він.

За його словами, крім закликів з боку Берліна й Парижа, нічого нового в цих перемовинах не чути.

Також він відзначив, доки не буде болючих санкцій проти Росії, доти Путін дякуватиме за висловлені думки і залишатиметься при своїх.

"Якщо позиція Франції, Німеччини, України, США, Великої Британії буде жорсткою стосовно Росії, то тоді їй не буде куди діватися. Якщо ми просто збиратимемося у форматах і обговорюватимемо те, що 7 років назад, результатів не буде", – пояснив Володимир Огризко.

Має бути реальна конкретна наступальна позиція, – Огризко

Дипломат зауважив, Франція і Німеччина справді є посередниками, які можуть проводити консультації в будь-якому форматі з тими, кого намагаються привести до спільного знаменника.

Майбутній формат Макрон-Меркель-Зеленський має спонукати нас до проакктивної позиції. Адже зазвичай під час таких розмови ми, в основному, беремо записник і каліграфічним почерком записуємо вимоги до нас,

– розповів він.

Однак додав, це треба змінювати. Адже Україна не порушувала жодних міжнародних норм і є країною, що зазнала агресії. Відтак повинна ставити перед посередниками ті питаннями, які для нас є важливими.

"Це має бути реальна конкретна наступальна позиція", – підсумував Володимир Огризко.

Володимир Огризко прокоментував майбутню зустріч України з Німеччиною й Францією:

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