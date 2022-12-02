Хочуть дипломатії, але з України не забиратимуться: у Путіна відреагували на пропозицію Байдена
У Кремлі назвали "неможливими" для виконання умови президента США Джо Байдена, які він назвав для переговорів із Путіним.
Кремль не буде виводити війська з України
Позицію Кремля на брифінгу озвучив Дмитро Пєсков, повідомляють російські ЗМІ. Напередодні Байден заявив, що вважає можливими переговори з Путіним, але тільки якщо той має намір закінчити війну проти України.
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Тобто фактично, що сказав президент Байден: він сказав, що переговори можливі тільки після того, як Путін піде з України. Ось що він сказав,
– відповів Пєсков, додавши, що Кремль "до цього не готовий".
Далі Пєсков зазначив, що попри це, "Путін був, є і залишається відкритим для контактів, для переговорів".
"Звичайно, найкращий шлях для досягнення наших інтересів – це мирними, дипломатичними засобами", – цинічно наголосив прессекретар російського диктатора.
В Росії й далі брешуть про бажання перемовин
Перечити самим собі – звична справа путінських посіпак. Тобто і переговорів хочуть, а коли їм пропонують їх – відмовляються. Тож, усі ці балачки і цирки щодо пошуку миру – нічого більше, як побрехеньки та спроби відволікти увагу від поразок на полі бою.
Також у своїй промові Пєсков зауважив, що ускладнює "пошук ґрунту для переговорів" і той факт, що США не визнають захоплені росіянами території у складі Росії.
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У світі дискутують щодо можливості переговорів України та Росії
- Президент Франції Еммануель Макрон все ще вважає, що переговори з російськими вбивцями можливі. Він сподівається на раціональність Владіміра Путіна.
- Президент Сі Цзіньпін закликав завершити війну не тиском на Росію, а схилянням України до діалогу з окупантами.
- У Німеччині заявили, що переговори наразі неможливі, оскільки росіяни можуть уникнути покарання.