У Путіна відреагували на ультиматум Німеччини про 12 годин на перемир’я

Німеччина пригрозила Росії санкціями, якщо та не погодиться на 30-денне перемир'я. У Кремлі ці заяви сприйняли негативно.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Москва відкинула вимогу щодо перемир'я

Речник Кремля Дмітрій Пєсков у відповідь на заяви Німеччини вказав, що мова ультиматумів для Росії неприйнятна.

Вона не підходить. З Росією не можна розмовляти такою мовою,

– обурений пропагандист.

Пєсков додав, що Путін "чітко та недвозначно" окреслив позицію поновлення переговорів з Україною без попередніх умов – що фактично означає відмову від 30-денного перемир'я, яке раніше пропонувала Україні і союзники.

Прессекретар Путіна запевнив, що Росія нібито "налаштована на серйозний пошук шляхів довгострокового мирного врегулювання в Україні".

Перемир'я на 30 днів та прямі переговори: що відомо

Під час зустрічі "коаліції охочих" у Києві Україна та європейські партнери домовилися запровадити з 12 травня повне всеосяжне припинення вогню на 30 днів. У випадку відмови союзники вирішили накласти додаткові санкції на Москву. Позицію погодили з Дональдом Трампом.

У Москві вимоги проігнорували, натомість запропонувавши відновити прямі переговори у Туреччині 15 травня. На це Зеленський відповів, що чекатиме Путіна у Стамбулі особисто.

І сподіваюсь, що Путін цього разу не шукатиме причин, чому він щось не може. Ми готові говорити, щоб закінчити війну. Четвер, Туреччина. Президент Трамп підтримав. Усі лідери підтримують,

– сказав президент.

Він додав, що Україна очікує, що Росія виконає й іншу частину домовленостей щодо 30-денного перемир'я. Реджеп Ердоган підтвердив готовність прийняти переговори сторін.

Вдень 12 травня голова МВС Німеччини Йоганн Вадефул заявив, що Берлін, "очікує, що Росія погодиться на припинення вогню, а потім буде готова до переговорів". Він нагадав, що на прийняття рішення Москва має 12 годин. Якщо цього не станеться, то Німеччина надасть Україні більше зброї, а Росію чекатимуть жорсткіші санкції.