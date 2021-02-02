У Путіна відреагували на тривале затримання протестувальників у автозаках: що кажуть

Затримані під час протестів у Росії поскаржилися, що по 2 дні перебувають у автозаках. У Кремлі заявили, що будуть перевіряти факти.

Джерело: ТАСС

У Кремлі бачили повідомлення ЗМІ про затримання протестувальників. Про це заявив прессекретар президента Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

До теми Не годують і не пускають у туалет: затриманих на протестах у Росії тримають в автозаках: відео

Реакція Кремля

Ми не сумніваємося, що і наші колеги в МВС теж бачать ці повідомлення. Тут знову ж таки потрібно просто конкретні факти перевірити, і якщо це відповідає дійсності, то вжити заходів,

– сказав Пєсков.

Він не виключив, що проведуть перевірку і наглядові органи.

Що відомо про затриманих росіян

31 січня на протестах через арешт опозиціонера Олексія Навального силовики затримали 5,7 тисячі людей. Тих, кого суд відправив під адміністративний арешт, досі утримують в автозаках. Все тому, що у СІЗО Москви та Санкт-Петербурга просто немає місць.

Затримані розповіли, що у черзі до СІЗО стоять по 8 автобусів. Через брак місць протестувальників нібито саджають у камери до криміналів.

За словами людей, їх не годують і не впускають у туалет. Крім того, в автозаках їх змушують стояти.