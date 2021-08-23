У Путіна вперто не бачать сенсу проводити зустріч у нормандському форматі

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель запропонувала організувати зустріч у нормандському форматі. Водночас Кремль досі виступає проти. Росіяни вважають, що подію "нічим наповнити".

Таку заяву зробив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков. Він зазначив, що ситуація начебто деградує, адже немає ніякого просування.

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"Всі хочуть його (саміт – 24 канал) провести так, щоб це стало вагомим кроком на шляху "внутрішньоукраїнського" регулювання. Однак для того, щоб проводити саміт, потрібно якесь субстантивне наповнення. Воно як і раніше відсутнє", – сказав прессекретар.

Пєсков: Розходимось в думках з Меркель

Думки канцлерки Ангели Меркель та представників Росії різняться. Мовиться про питання участі Росії у війні на сході України. Кремль вірить тільки мінським домовленостям.

"Тут ми розходимося в думках (з Меркель – 24 канал). Щобільше, це не просто думка. Доречно нагадати про наріжний камінь усього процесу врегулювання кризи в Україні – мінські домовленості. Там про Росію взагалі не згадується, а випливають сторони конфлікту", – запевнив Пєсков.

Меркель під час візиту в Україну заявила, що Росія – учасниця конфлікту на Донбасі . Канцлерка підтримала Україну у небажанні вести перемовини з бойовиками.

Росія вкотре заявила, що нібито не має до сторін конфлікту жодного стосунку.