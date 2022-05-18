У Путіна все йде за планом: санкції проти Росії вже працюють

Видача іпотечних кредитів в Росії у квітні зменшилась в 4 рази. Росіяни очолили рейтинг іноземних покупців житла в Туреччині. Совпадение?

До речі, до цього в лідерах покупців житла в Туреччині були громадяни Ірану та Іраку. Добра компанія. Перспективна.

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Санкції проти Росії

І так, санкції працюють дуже поступово. Але вони працюють. Не так швидко, як би нам хотілося. Але занадто швидко для росіян. І, головне, це вже невідворотний тренд. Який не можна розвернути за один день.

Так, друзі Путіна можуть стримувати введення нових санкцій. Так, Орбан поки що блокує нафтове ембарго. Торгується, наче він Ердоган на турецькому базарі. Та це стримування, яке лише дозволяє виграти певний час. Але навіть попри це росіяни вже продають набагато менше нафти й за ціною, яка набагато нижче ринкової.

За оцінками російських аналітиків, Росія недоотримує 40% від потенційних нафтових доходів, як за рахунок ціни (привіт знижки для Індії) і скороченню видобутку нафти (привіт працівникам нафтової галузі, які лишаються без роботи.

І от вже стається диво. У квітні в Росії – дефіцит бюджету. Неймовірно, як для Росії. І неймовірно, як для поточних цін на енергоносії. Неймовірно, але це факт, і про це кажуть самі російські урядовці.

Важливо Путін програв на обох флангах – північному та південному

Хто може врятувати Росію

І так, у більшості країн світу є дефіцит бюджету. Але більшість країн світу фінансує його за допомогою запозичень. І тут от сюрприз. Росія не може позичати на світовому ринку.

Теоретично, може дати в борг Китай, але поки не дуже хоче, а якщо і дасть, то буде вимагати продати російську душу. Хоча ні, душа йому не потрібна, просто зробить Росію своїм сировинним придатком. Чи вже робить, якщо подивитись на динаміку і номенклатуру торгівлі Китаю і Росії.

Ба більше. Схоже американці закриють з 25 травня лазівку, яка дозволяла Росії платити за своїми боргами і не потрапляти в дефолт. Якщо повідомлення американської преси правдиві, то дефолт вже стає невідворотній десь в червні. А отже, Росія ще довго не зможе виходити на ринок запозичень, навіть якщо війна буде завершена.

І так, є резерви. Але от сюрприз – половина їх заморожена. Половина із незамороженої частини у золоті, яке санкції роблять токсичним, і його можна використовувати тільки на коронки, адже сучасні стоматологічні технології вже не доступні. А решта знижується і вже втрачено з початку війни 50 мільярдів доларів. Не кажучи вже про те, що та сама решта зберігається у китайських юанях курс якого відносно долара знижується.

Так що, схоже, що все дійсно йде у Путіна по плану. Як каже Пєсков – Путін знає, куди він веде країну.

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