Здувся усього за день: мережею розлетілося відео з загадковими щоками Путіна

Зовнішність Владіміра Путіна викликає дуже багато питань. Кажуть, що він зловживає ін'єкціями краси. На таку думку підштовхує ще одне відео, яке виклали у мережу.

На ньому можна побачити, як усього за один день змінився Владімір Путін. Варто звернути увагу на його щоки, які викликають надто багато питань.

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Куди ділися щоки Путіна?

Власне, журналісти та блогери звернули увагу на те, яких метаморфоз зазнав Путін усього за один день. Ми можемо побачити російського президента на двох офіційних відео. На одному з них у нього масивні щоки, наче накачані ботоксом. А на іншому – звичайні.

Журналісти іронізують, що на одному з відео можна побачити загадкову пухлину на щоках Путіна. А вже на іншому – як вона загадково зникла. Власне, це вкотре підіграє інтерес до питання президента Росії та його двійників.

Щоки Путіна зникли впродовж дня: дивіться відео

Путіна поставили на місце

Власне, Владімір Путін вирушив до Казахстану, щоб зустрітися з Касимом-Жомартом Токаєвим. Утім, він не зміг правильно вимовити його ім'я. Казахстанський лідер не розгубився. Він вирішив поставити на місце президента Росії, що неабияк здивувало як речника Кремля Дмітрія Пєскова, так і росіян.

Президент Росії назвав Касима-Жомарта Кемельовича Токаєва "Каміль Жомартович". Він зробив паузу і спробував ще раз назвати його ім'я, але знову зробив помилку, не змігши вимовити правильно звуки. Після цього Путін вкотре неправильно вимовив ім'я та по батькові лідера Казахстану.

Шановний Каміль Жомартович, Касим-Жомат Кємільович, дорогі друзі, колеги. Насамперед хотів висловити слова подяки Акасам-Жомат Кєльвєнічу за запрошення,

– сказав Владімір Путін.

Цікаво, що перед Путіним лежали папери. Сам президент Росії практично весь час дивився на стіл. Він також крутився на стільці, постійно зітхав, робив часті паузи. А ще він помітно нервував і почувався некомфортно.

Казахстанський лідер не розгубився. Він перейшов на казахську мову під час свого звернення. Це неабияк спантеличило російську делегацію. Про це свідчили емоції Пєскова, Лаврова та інших присутніх кремлівських посіпак.