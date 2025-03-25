Пропагандист запитав Путіна, коли солдатів повернуть з фронту: той вразив відповіддю

Путіна 25 березня запитали щодо ротацій. Письменник і відомий пропагандист Захар Прілєпін заявив, що слова, якими заспокоюють дружин і матерів, уже закінчилися.

Деталі передає 24 Канал. Раніше ми писали, що удів загиблих російських офіцерів публічно принизили.

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Коли російські військові повернуться додому

Прілєпін сказав, що тема ротацій дуже болюча. А особливо ротацій тих солдатів, які уже три роки вбивають українців.

"Три роки без дітей і дружин, навіть з відпустками, – це важко", – підкреслив він.

На що Путін відповів:

Зрозуміло. Ви цим питанням займаєтеся майже професійно. Міноборони думає над цим питанням, воно гостре. Ми про це не забуваємо.

Тобто говорив ні про що. І додав ще одну коронну обтічну фразу – мовляв, "будемо виходити з реалій, які складаються на лінії бойового зіткнення".

Було помітно, що Прілєпіну ця відповідь не сподобалася. Він перебив Путіна і сказав, що сам служить і все розуміє, але ж диктатор питав про проблеми.

Тоді глава Кремля додав ще абсурднішу фразу.

Мобілізовані давно стали професійними військовими, їх уже ніхто не називає чмобіками.

Тим часом тільки за 25 березня було ліквідовано 1180 російських солдатів. І гадана "професійність" їм не допомогла.