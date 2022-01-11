У Путіна заявили, що не бачать приводів для оптимізму після переговорів у Женеві

У Кремлі прокоментували російсько-американські переговори у Женеві. Там вважають, що про конкретні результати говорити зарано.

Таку заяву зробив речник російського президента Дмитро Пєсков. Він наголосив, що Москва не бачить "суттєвого приводу для оптимізму", а про якісь висновки говорити поки неможливо.

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Кремль бідкається "через відсутність результату"

Коментуючи перемовини, Пєсков наголосив, що вони "заслуговують на позитивну оцінку". Мовляв, саме так про них відгукується заступник міністра закордонних справ Сергій Рябков, який представляв російську сторону.

Крім цього, у Путіна ці переговори назвали "відкритими, субстантивними та прямими". Водночас речник російського лідера підкреслив, що "це не процес заради процесу". Мовляв, важливий результат, а про нього ще немає що сказати.

Мають ще кілька раундів, які дозволять вже скласти чіткіше розуміння й картину того, де ми перебуваємо з американцями,

– додав посадовець.

Натомість у США раніше заявили, що вірять у можливість прогресу в переговорах з Росією. Для цього потрібно, аби Москва почала робити конкретні кроки до деескалації.

Як пройшли переговори у Женеві: основне

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