З Путіним неможливо про щось домовитися, – Піонтковський

У виборців Володимира Зеленського були ілюзії стосовно того, що з Володимиром Путіним можна про щось домовитися. Втім цього досягнути неможливо.

І українці мали б це усвідомлювати. Таку думку висловив російський публіцист Андрій Піонтковський.

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За його словами, після перемоги на президентських виборах і Зеленський, і його електорат думали, що з очільником Кремля можна якимось чином про щось домовитися. Втім це були лише ілюзії.

Він також зауважив, що виборці Зеленського – це люди, які готові були захищати незалежність України. Але, при цьому вважали, що можна мати хороше ставлення до Росії.

"Я думаю, ось цих 1,5 роки було достатньо, аби Зеленський і його виборці переконалися в тому, що це неможливо. Мені здається, зараз в українському суспільстві досягнуто таку єдність", – зазначив російський публіцист.

Завдання Путіна – повний контроль над Україною, – Піонтковський

Підрозділ Євросоюзу з питань закордонних справ опублікував звіт, в якому мовиться про те, що Росія намагається поступово поглинати східні регіони України. Андрій Піонтковський не погодився з такою оцінкою Європою. Мовляв, в ЄС не розуміють справжніх намірів Путіна.

Його завдання – не приєднання якихось територій, а повний контроль над Україною, позбавлення її незалежності. І ОРДЛО йому потрібні як інструмент для тиску на Україну,

– зауважив публіцист.

І додав, вся стратегія Москви під час мінських перемовин побудована так, щоб змусити Україну піти на політичні поступки. Зокрема, змінити Конституцію і прийняти закон про особливий статус.

"Тобто, нічого не змінюючи в тому воєнно-терористичному плацдармі, який Росія створила зі свого ОРДЛО, повністю легалізувати його в українському правовому полі", – пояснив він.

Андрій Піонтковський вважає, що Росія для шантажу використовує:

стрілянину на українському кордоні;

арешти нових заручників.

"Завдання Кремля – більш серйозне, ніж окупація і анексія 10% української території", – підсумував він.

Піонтковський відповів, чи можливо домовитися з Путіним: дивіться відео