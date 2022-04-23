З Путіним розвалиться усе, навіть "найвідбитіші" росіяни не увінчать його у мавзолеї, – Фейгін

За час правління Володимира Путіна у Росії усе розвалиться. Водночас навіть "найвідбитіші" росіяни не увінчать його у мавзолеї після смерті.

Про це заявив російський правозахисник Марк Фейгін в ефірі 24 каналу.

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"Знаєте, попри все, я вважаю, що з Путіним розвалиться взагалі усе. Я дуже сильно сумніваюся, що він переживе свій культ, точніше, що культ переживе його", – зазначив правозахисник.

За словами Фейгіна, вже зараз зрозуміло, що у Росії приховують багато інформації, пов'язаної з Путіним.

Якщо навіть те, що ми бачимо, є жахливим, має сатанинський масштаб, то коли він (Путін – 24 канал) помре, а може ще навіть до його смерті, вилізе таке, що не дозволить навіть "найвідбитішим" росіянам увінчати цей культ, як у Леніна, поклавши його поряд у мавзолеї. Марк Фейгін Правозахисник

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