З Путіним заграють ті країни, яким є що втрачати через розрив зв'язків з Росією, – Зеленський

Володимир Зеленський не вважає, що всі західні країни загравали з Путіним. Однак й були політики, що вагались з вибором.

Бачив лідерів маленьких країн з великим серцем. Наприклад, Литви, Латвії, Естонії. Про це Зеленський сказав в інтерв'ю для програми 60 Minutes американському телеканалу CBS.

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Чому деякі країни загравали з агресором

За словами Зеленського, загравали ті, у кого є що втрачати. Так, складнощі з вибором були у країн, в яких великий бізнес, товарообіг та багато компаній, чиї офіси працюють у Росії. Зеленський назвав Німеччину, Францію, Італію.

Гроші, бізнес, діаспора, – всі ці речі впливають на лідера країни. Зеленський додав, що тут можна не помітити, як почнеш загравати, бо ніхто не хоче виходити із зони комфорту.

Боротись з Росією і з Путіним, підтримуючи Україну на повну, – це вихід із зони комфорту,

– пояснив президент.

Однак Зеленський визнав, щодня таких людей стає менше.

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