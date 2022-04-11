З Путіним заграють ті країни, яким є що втрачати через розрив зв'язків з Росією, – Зеленський
Джерело:телеграм Володимира Зеленського
Володимир Зеленський не вважає, що всі західні країни загравали з Путіним. Однак й були політики, що вагались з вибором.
Бачив лідерів маленьких країн з великим серцем. Наприклад, Литви, Латвії, Естонії. Про це Зеленський сказав в інтерв'ю для програми 60 Minutes американському телеканалу CBS.
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Чому деякі країни загравали з агресором
За словами Зеленського, загравали ті, у кого є що втрачати. Так, складнощі з вибором були у країн, в яких великий бізнес, товарообіг та багато компаній, чиї офіси працюють у Росії. Зеленський назвав Німеччину, Францію, Італію.
Гроші, бізнес, діаспора, – всі ці речі впливають на лідера країни. Зеленський додав, що тут можна не помітити, як почнеш загравати, бо ніхто не хоче виходити із зони комфорту.
Боротись з Росією і з Путіним, підтримуючи Україну на повну, – це вихід із зони комфорту,
– пояснив президент.
Однак Зеленський визнав, щодня таких людей стає менше.
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