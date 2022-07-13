Світу треба серйозніше ставитись до путінізму, а не грати в його ігри
Сьогодні ми маємо світову інфляцію, якої не було десятки років. Євро зрівнявся з доларом вперше за 20 років.
Усе це прояви путінізму, який потрібно знищити. Про це 24 каналу сказав політолог Микола Давидюк.
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Світу потрібно серйозніше ставитися до проблеми путіна і путінізму. Це ігри на грані з життям – світовий голод, світова ядерна катастрофа, світова економічна криза. путін водить їх по лезу ножа,
– наголосив Давидюк.
Це треба зупинити
На думку політолога, потрібно припинити грати у путінські ігри та розвивати нормальний стабільний світ, який буде боротися з хворобами, бідністю та смертністю.
"А не гратися у путінські ігри через те, що він зростом у мами не вдався, має купу комплексів і не може пробачити світові, що радянський союз розпався", – переконаний він.
Світ має діяти жорстко та рішуче
Так, Німеччина заявила, що до кінця літа припинить купувати російське вугілля, а до кінця – російську нафти. "А газ? Чого ви про газ мовчите? Відрізайте", – наголосив Давидюк.
Крім того, Канада, яка є однією з найближчих для України держав продовжує фінансувати росію. "Для чого ви це робите?", – говорить політолог.
Дружба з путіним буде токсичною для будь-кого з політиків
"путін вбив стільки дітей в Україні, що вони до кінця своїх каденцій стільки врятувати не зможуть у своїх країнах", – сказав Давидюк. Важливо розуміти, що дружба з путіним буде більш токсична, ніж з Садамом Хусейном, Кім чен Ином та будь-ким іншим.
Це Бен Ладен, який ще має ядерну кнопку,
– сказав Давидюк.
Світ має прийняти рішення та поставити завдання: терористична росія не має існувати. "Такої величезної терористичної загрози не повинно бути. І це має бути реалізовано не лише українськими ЗСУ", – підкреслив він.
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