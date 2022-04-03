Путінські "Тигри" впевнено поповнюють гори брухту: потужне відео від Міноборони

На позашляховику багатоцільового призначення "Тигр" росіяни приїхали вбивати українців. Однак захисникам вдається знищувати транспорт окупантів.

Про це 3 квітня повідомили у Міністерстві оборони України. На "Тигрів" полюють "Джавеліни", "Байрактари" та територіальна оборона.

До теми На Сході окупанти зазнали важких втрат: на полі бою лишили і загиблих, і озброєння

"Путінські "Тигри" впевнено поповнюють гори брухту", – написали в Міноборони.

Що в Україні відбувається з технікою росіян: дивіться відео

Ще більше знищеної техніки окупантів

Збройні Сили України захищають Маріуполь. Сухопутні війська України показали промовистий ролик, де видно знищену техніку рашистів. Частина броньованого транспорту вціліла, але частина повністю згоріла. Українські захисники зможуть використати бойові машини окупантів.