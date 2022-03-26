Путінський режим сконає до кінця цього року, – Рибачук

Володимир Путін продовжує шантажувати світ можливістю використання ядерної зброї. Однак нещодавні заяви президента США Джо Байдена дають чітко зрозуміти, що на такі дії буде жорстка відповідь.

Шантаж російського президента неминуче підштовхує його в могилу. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив політик та громадський діяч Олег Рибачук.

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Не треба бути "вангою", аби зрозуміти, що путінський режим сконає до кінця цього року. Він не витримає тих санкцій, які на нього звалились,

– заявив Рибачук.

За його словами, Путін лякає використанням на території України як хімічної, так і ядерної зброї. Їх застосування (як і спричинення катастрофи на українських атомних станціях) Північноатлантичний Альянс розцінюватиме, як напад на них, оскільки дія такої зброї немає кордонів.

У НАТО є відповідь Росії

"В Альянсі визнали можливість нападу Путіна на одну із країн НАТО, а також можливість використання ядерної зброї. Коли про це говорять політики та військові – це означає, що у них вже є відповідь на такий сценарій", – зауважив Рибачук.

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Політик зазначив, що так НАТО відповіло Путіну на його шантаж. Саме тому президенту Росії залишається порівняти потенціал та можливості Альянсу й свої мізерні запаси.

До слова, екскомандувач сил НАТО в Європі Веслі Кларк припустив, що Путін може завдати ядерного удару по Польщі. Так, на його думку, держава-агресорка може відповісти на допомогу Україні.

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