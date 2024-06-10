Вирок путінському режиму: що спричинить незворотні процеси у Росії

Війна Росії проти України неминуче матиме серйозні довгострокові наслідки і для самої Росії. Розпочавши агресію проти нашої держави, Путін підписав вирок своїй.

А якщо точніше, то своєму режиму. Путін зумів зберегти свою владу під час так званих президентських "виборів", однак він не може довго її утримувати. Особливо, після перемоги України у війні. Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політик, чемпіон світу з шахів Гаррі Каспаров.

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Що стане кінцем імперської Росії

Україні потрібні гарантії, що російське вторгнення не повториться знову. Принаймні у видимому часовому проміжку. Однак поки що, наприклад, перспективи вступу України в НАТО залишаються невизначеними.

Членство нашої держави під час війни – поза обговоренням. Однак, що буде після того, як Україна переможе Росію у війні, поки невідомо.

Перемога України та звільнення усіх територій апріорі передбачає розгром усієї російської армії. Тому, навіть без НАТО, питання про російський напад відпадуть. Просто тому, що перемога України, український прапор у Севастополі – це вирок путінському режиму. Найімовірніше, це спричинить незворотні процеси у Росії,

– наголосив Гаррі Каспаров.

Перемога України зрештою почне серію незворотних процесів Росії. Це може бути як трансформація, так і розвал. Багато залежатиме і від реакції росіян та кремлівської еліти на те, що відбуватиметься.

"Основна частина російського соціуму має зрозуміти, що часи імперії закінчилися. Треба вбити цей "імперський вірус" в росіян... Для мене Україна – це вже член НАТО, навіть його флагман, бо проливає кров за головну ціль, заради якого Альянс створили. Але перемога України і стане головною гарантією того, що Росія більше не нападатиме", – пояснив Каспаров.

На думку Каспарова, це зрештою призведе до реформування Росії у "нормальну національну державу", яка відмовиться від імперських амбіцій. Опозиціонер також додав, що це неминуче призведе до певних територіальних втрат.