Йому боялися казати правду, – Волкер сказав, яких помилок Путін припустився з самого початку

Перед повномасштабним вторгненням Росії в Україну Володимир Путін припустився багатьох помилок. Головною причиною стало те, що очільник Кремля – диктатор.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю Олені Трибушній на 24 каналі розповів експредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер.

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Яких помилок припустився Путін

За словами Волкера, першочергово очільник Кремля переоцінив російські збройні сили. Водночас він недооцінив українську армію, а також хоробрість й рішучість українців.

Путін недооцінив готовність Заходу вводити санкції проти Росії, включно з обмеженнями для фінансової системи, банків. Зараз сектор енергетики дедалі більше підпадатиме під обмеження,

– зазначив експредставник Держдепу США.

Як зауважив Волкер, Путін припустився цих помилок тому, що він є диктатором. Оточення боялося казати йому правду.

"Коли він мав бачення російської імперії, де українці радо вітали б росіян, ніхто не мав сміливості сказати йому, що це є брехнею. Українці – окрема держава, окрема нація, окремий народ", – наголосив експредставник Держдепу США.

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Повне інтерв'ю з Куртом Волкером дивіться 7 квітня о 21:00 на ютубі 24 каналу. Не пропустіть!