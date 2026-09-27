Путіну буде замало Донбасу: чому замороження війни не розв'яже проблему

Навіть можливе захоплення Донбасу не означатиме, що Кремль відмовиться від подальших цілей щодо України. Замороження бойових дій також не прибере саму проблему, оскільки російське керівництво може сприймати такий результат лише як проміжний.

Український журналіст Роман Цимбалюк в ефірі 24 Каналу пояснив, чому Путіну буде замало Донбасу та що може означати можливе призупинення бойових дій.

Навіть захоплення Донбасу не дасть Кремлю потрібного результату

Росія починала повномасштабну війну зі значно ширшими амбіціями, ніж захоплення окремих українських територій. Москва прагнула утвердитися як окремий центр глобального впливу, однак натомість її сила, амбіції та міжнародний вплив, за оцінкою Цимбалюка, зменшилися.

Навіть подальше просування російської армії не змінить того, що головної мети Кремль досі не досягнув.

Як на мене, навіть будь-яке примороження, навіть якщо умовно вони захоплять Донбас, вони не позбудуться оцього відчуття, що їх все одно попустили,

– сказав Цимбалюк.

Журналіст наголосив, що для самої Росії окремі українські міста не є кінцевою точкою цієї війни. Саме тому можливе захоплення Донбасу не означатиме, що Москва вважатиме свої ширші цілі виконаними.

У США розуміють, що Путіну буде замало

Цимбалюк також звернув увагу на зміну американського підходу. Раніше, попри зміну адміністрацій у Вашингтоні, позиція США з ключових зовнішньополітичних питань залишалася значно послідовнішою.

Раніше ж у чому особливість була американського курсу? Змінювалися адміністрації, демократи, республіканці, але вони по ключових питаннях йшли як каток. Прізвище змінювалося, позиція – ні,

– пояснив Цимбалюк.

Тепер, на його думку, ця послідовність послабилася. Водночас він переконаний, що в американських інституціях усвідомлюють: навіть Донбасу Путіну буде недостатньо.

Зараз американська дипломатія трошки підламалась. І в даному випадку не треба думати, що там американці не розуміють, особливо якщо говорити про deep state, що Путіну цього буде замало,

– наголосив журналіст.

Можливе призупинення бойових дій Цимбалюк також не ототожнює з остаточним завершенням війни. Йдеться передусім про паузу, яка сама по собі не означатиме відмови Кремля від подальших планів щодо України.

Власне, вони про це прямо і говорять, що ми призупиняємо бойові дії,

– сказав Цимбалюк.

За його оцінкою, проблема полягає в тому, що частина нинішньої американської команди мислить передусім горизонтом виборчої кампанії та потребою показати швидкий політичний результат.

Вони не думають далі виборчої кампанії. Їм треба, щоб він вийшов і сказав: "Я зупинив війну". Тобто там немає глибини в цьому. І це найбільша проблема,

– підсумував Цимбалюк.

Тому навіть замороження фронту не означатиме, що Путін задовольниться досягнутим. Донбас, за оцінкою Цимбалюка, не є тією межею, після якої російське керівництво автоматично відмовиться від подальшого тиску на Україну.

Цимбалюк пояснив цілі Путіна щодо України: дивіться відео