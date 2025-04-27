Зарано зраділи: Путіну доповіли, що ЗСУ досі присутні на Курщині

26 квітня начальник російського Генштабу Валерій Герасимов бадьоро доповів Путіну про нібито остаточне витіснення українських сил з Курської області. Однак, як часто трапляється в окупантів, вони знову поспішили видати бажане за дійсне.

Вже наступного дня російського диктатора довелося розчарувати. У репортажі одного із пропагандистських каналів ворога показали, як тимчасово виконуючий обов'язків командира 810-ї бригади морських піхотинців із позивним "Гроза" доповідає Путіну про те, що ЗСУ на Курщині таки є, передає 24 Канал.

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Перемога скасовується

Так, окупант розповів очільнику Кремля, що у Курській області продовжують діяти "розрізнені групи ЗСУ та поодинокі українські військові". Загарбник поспішив втішити диктатора, що, мовляв, російські сили ведуть зачистку лісових масивів поблизу сіл Гуєво та Горналь.

Саме Горналь, за словами Герасимова, начебто звільнили напередодні. Він, кажуть окупанти, був останнім населеним пунктом, який перебував під контролем ЗСУ.

Нагадаємо, що у Генштабі спростували заяву росіян про "розгром ЗСУ" у Курській області. У відомстві наголосили, що оборонна операція наших сил на тій ділянці фронту триває. Ситуація на Курщині непроста, але українські воїни продовжують завдавати ворогові значних втрат. Від початку операції Сил оборони на Курщині втрати ворога склали 62,4 тисячі осіб, з них 25,2 тисячі безповоротні.

За даними DeepState, ворог справді мав просування на Курщині, зокрема, практично повністю зайняв населений Горналь і просунувся в районі Олешні. Це останні села, навколо яких залишився контроль бійцями Сил Оборони.