Путіну доповіли про відкритий лист Зеленського, – Пєсков

Володимиру Путіну доповіли про відкритий лист, який оприлюднив Президент України Володимир Зеленський.

Про це повідомив прессекретар російського президента Дмитро Пєсков, передає пропагандистське агентство ТАСС.

До теми ЗМІ розповіли, навіщо Зеленський написав відкритий лист до Путіна

Що Пєсков сказав стосовно відкритого листа Зеленського до Путіна?

Дмитро Пєсков зазначив, що Володимир Путін знає про відкритий лист, який написав Володимир Зеленський до нього 4 червня.

Стосовно того, що цей відкритий лист можуть передати до Москви, речник лідера Кремля сказав, що "у Росії немає офіційних каналів для спілкування з Україною".

Окрім того, Пєсков сказав, що тема листа Зеленського так чи інакше фігуруватиме на пленарному засіданні Петербурзького міжнародного економічного форуму за участю Путіна. Сам захід проходить із 3 по 6 червня.

Нагадаємо, відкритий лист Володимира Зеленського до Володимира Путіна з'явився на сайті президента України. Глава держави закликав лідера Кремля до прямого діалогу і запропонував завершити війну шляхом особистої зустрічі та переговорів. Водночас ці перемовини не можуть відбутися у Києві чи Москві.

Згодом на лист українського очільника відреагував Дмитро Пєсков. Речник Путіна сказав, що "якщо Зеленський хоче поговорити, може приїхати до Москви будь-якої миті".

Також стосовно звернення висловився і Дональд Трамп. Американський лідер заявив, що президенти України та Росії мають зустрітися.