Путіну набридли клятви "завтра все візьмемо, завтра переможемо", – військовий експерт Жданов

Глава Кремля планував провести в Україні бліцкриг – "блискавичну війну". Проте плани не вдалось здійснити, а постійні обіцянки про "перемогу Росії" Путіну вже набридли.

Таку думку в ефірі 24 каналу висловив військовий експерт Олег Жданов. За його словами, російського диктатора постійно запевняють ледь не клятвами про "завтрашнє захоплення України".

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Жданов: Там назріває суттєвий конфлікт

Жданов нагадав, що 24 лютого, у день повномасштабного вторгнення Росії, було 72 години на взяття Києва і згодом парад у столиці за тиждень. Зараз же з'явилась непідтверджена інформація, що 7 травня – це завершення війни. Мовляв, до Дня перемоги.

Клятви й стверджування, що "завтра ми все візьмемо, відвоюємо. Завтра буде перемога". Ось ці "завтра" йому набридли й він психує,

– вважає він.

Військовий експерт пояснив, що Путін не бачить реальних результатів. Військові не можуть йому доповісти жодної перемоги на полі бою. "Думаю, що там назріває суттєвий конфлікт. Є вимога Путіна", – додав Жданов.

Жданов про конфлікт через бажання Путіна про "перемогу": дивіться відео (початок теми з 9:40)