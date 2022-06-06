Путіну не можна вірити, – Кулеба про обіцянки не використовувати торгові шляхи для атаки Одеси

Дмитро Кулеба наголосив, що не можна вірити в обіцянки Путіна не використовувати торгові шляхи для нападу на Одесу. Глава держави-агресорки завжди бреше.

Міністр закордонних справ зазначив, що слова Путіна – порожні. Зараз він говорить, що нібито не використовуватиме торговельних шляхів для нападу на Одесу.

Важливо Нема гарантій, що Росія не нападе на Одесу, якщо Україна відновить звідти експорт, – Кулеба

Однак Кулеба нагадав, що це той самий Путін, який сказав канцлерові Німеччини Шольцу та президенту Франції Макрону, що не нападатиме на Україну, за кілька днів до початку повномасштабного вторгнення до нашої держави.

Потрібні гарантії

Україна готова створити необхідні умови для відновлення експорту з Одеського порту. Проте дипломат й раніше наголошував, що жодних гарантій з російського боку щодо цього питання немає. Окупанти можуть скористатись та напасти на Одесу.

Російські пропагандисти брешуть, мовляв, їхні військові кораблі гарантуватимуть безпеку торгового шляху, коли Україна його відкриє. Однак це чергова маніпуляція держави-агресорки.

Ми не можемо погодитися закрити на все очі і все розблокувати, тому що Росії довіряти не можна,

– наголошував міністр.

Відтак гарантії потрібні від третьої сторони. Необхідна військова присутність країн, які готові взяти участь в такій операції. За словами Кулеби, ідеальним варіантом було б, якби процес пройшов під егідою ООН.

Росія блокує українські порти та краде зерно

Росія вже встигла вкрасти 500 тисяч тонн української пшениці з тимчасово окупованих регіонів.

Загарбники вивозять зерно з окупованих територій Харківщини, Донеччини, Луганщини, Запоріжжя та Херсонщини. Його відправляють в окупований Крим, а звідти намагаються вивезти в інші країни.

Зокрема, Росія намагалася продати крадене зерно Єгипту. Проте там відмовилися, бо ніхто не хоче купувати крадене. Після цього судно мародерів змінило напрямок на Ліван та Сирію.

Оскільки українські порти заблоковані окупантами, левова частина зерна залишається там. Україна є великим експортером продукту, тому світу загрожує продовольча криза. Країни Африки та Азії можуть постраждати від голоду. Від постачання українського зерна залежать 400 мільйонів людей.

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