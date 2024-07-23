Путін боїться: опозиціонер розповів, як у Кремлі реагують на заміну Байдена у майбутніх виборах

У Росії виникають внутрішні негаразди через війну, яку вона розв'язала проти України. Громадяни країни-агресорки вже рідше погоджуються на безглузду смерть, а економіка стає слабкою, проте кремлівські пропагандисти розповідають росіянам лише про проблеми, які вони бачать на Заході.

Російський опозиціонер Ростислав Мурзагулов розповів 24 Каналу, що безглузді заяви про потужні країни, які начебто рухаються до краху, є результатом слабкості Росії. Кремль такими заявами дає зрозуміти, чого там насправді бояться.

Дивіться також Гроші "йдуть" за Камалою Гарріс: у США зафіксували рекордний сплеск пожертв за 24 години

Реакція Росії на нового кандидата у США

Ростислав Мурзагулов зазначив, що необґрунтовані образи в сторону Камали Гарріс щодо кольору її шкіри є проявом страху перед ймовірними змінами у світовій політиці. Вона стала новим представником демократичної партії на майбутніх виборах президента у Сполучених Штатах Америки.

У Москві бояться, що до влади у США прийде молодий та енергійний демократ, який захоче змінити хід історії та перемогти зло,

– висловився він.

Росія підтримує Трампа

На думку опозиціонера, кандидатура Дональда Трампа не допоможе Росії у війні, адже лідера республіканців найперше турбує, що відбувається у США, а ситуація в Україні – другорядна проблема.

Мурзагулов припустив що Трамп, якби став президентом, то по-своєму почав би розбиратись у конфлікті Росії з Україною.

У Владіміра Путіна все дуже погано, адже росіяни вже не хочуть йти воювати. Кремлівському диктатору потрібне перемир'я чи призупинення бойових дій, адже він розуміє, що так чи інакше все зруйнується. У російській армії давно немає бойового духу,

– сказав опозиціонер.

Він додав, якщо війна затягнеться надовго, то Путін не матиме звідки брати ресурси для її продовження.