Путіну не показують повну картину провалів російської армії в Україні, – Грозєв

Кремлівський диктатор Володимир Путін просто не бачить реальної картини. Про це розповів в українському телеефірі журналіст-розслідувач із Bellingcat Христо Грозєв.

За його словами, джерела у Росії зараз готові дедалі більше розповідати, що там коїться. З оповідей можна зробити висновок, що оточення Путіна не доводить до нього російські провали.

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Наприклад, факт, що практично 100% населення (України, – 24 канал) негативно ставляться до російських окупантів, швидше за все, не доносять до нього, бо люди у вертикалі бояться йому таке доповідати,

– сказав Грозєв.

Також він додав, що російська пропаганда дуже ефективно працює на внутрішню аудиторію Росії, але "буквально по нулях" – для аудиторії іноземної.

Нагадаємо, у 2014 – 2015 роках росіяни змогли якось вплинути на частину західної громадської думки. У нинішній же ситуації "немає жодної нормальної людини в Європі, яка могла б повірити цим фейкам".

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